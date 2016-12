Rela Pada Ketentuan Allah

Oleh: Imam Asy-Syafi’i

Biarkanlah hari-hari berbuat semaunya

Berlapang dada-lah jika takdir menimpa

Jangan berkeluh-kesah atas musibah di malam hari

Tiada musibah yang kekal di muka bumi

Jadilah laki-laki tegar dalam menghadapi tragedi

Berlakulah pema’af selalu menepati janji

Jika banyak aibmu di mata manusia

Sedang engkau berharap menutupinya

Bersembunyilah engkau di balik derma

Dengan derma aibmu tertutup semua

Jangan pernah terlihat lemah di depan musuhmu

Sungguh malapetaka jika musuh menertawaimu

Jangan berharap dari orang kikir kemurahan

Di neraka tiada air bagi orang yang kehausan

Rizkimu tidak berkurang karena kerja wajar perlahan

Berlelah-lelah tidak menambah rizki seseorang

Tiada kesedihan yang kekal tidak pula kebahagiaan

Tiada kesulitan yang abadi tidak pula kemudahan

Jika engkau berhati puas dan mudah menerima

Sungguh, antara engkau dan raja dunia tiada beda

Barangsiapa kematian datang menjemputnya

Langit dan bumi tak kan mampu melindunginya

Bumi Allah begitu lapang luas membentang

Namun seakan sempit kala ajal menjelang

Biarkanlah hari-hari ingkar janji setiap saat

Kematian tak mungkin dicegah dengan obat

